Marítimo anuncia contratação do francês Rafik Guitane

O Marítimo, da Liga NOS, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio francês Rafik Guitane, de 21 anos, que chega ao clube madeirense por empréstimo de um ano do Rennes.

Nas redes sociais, o Marítimo oficializou a chegada de Guitane, jogador pouco utilizado no Rennes e que fez apenas quatro jogos na última temporada.

Internacional pelas seleções jovens de França, o médio ofensivo deu nas vistas no Le Havre, tendo sido contratado pelo Rennes em 2107/18, por cerca de oito milhões de euros.

O Marítimo não revelou os contornos do negócio, mas, no seu sitio oficial na Internet, o Rennes divulgou que Guitane vai atuar no clube madeirense durante um ano por empréstimo.