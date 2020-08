Trio tenta convencer Lito Vidigal

Lito Vidigal vai observar com atenção dois jovens jogadores que poderão vir a fazer parte da equipa principal. Milson, que no final da época passada deu nas vistas, mostrando boas qualidades técnicas, é um dos eleitos para agarrar a oportunidade, bem como Jefferson Pessanha, ponta-de-lança brasileiro, de 20 anos, que apontou três golos em 15 jogos nos sub-23.

O colombiano Moisés Mosquera, que chegou à Madeira em fevereiro, também vai ser alvo de análise de Lito Vidigal. O central, de 19 anos, mostrou qualidades nas poucas partidas que efetuou pelos verde-rubros, tendo disputado dois jogos pelos juniores e uma partida na formação de sub-23. Após a retoma dos trabalhos, Mosquera trabalhou sob as ordens de José Gomes, embora não podendo ser utilizado na equipa principal. O presidente Carlos Pereira também acredita nas capacidades do futebolista e espera que este possa vir a seguir as pisadas de Pepe.