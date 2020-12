Atuais e ex-jogadores do Marítimo apoiam iniciativa solidária de adepto

Vários futebolistas que atuam ou que passaram pelo Marítimo apoiaram a iniciativa do adepto Rafael Nóbrega, que ajuda famílias carenciadas, em plena pandemia de Covid-19, com camisolas e outros artigos desportivos oferecidos pelos atletas.

Rodrigo Pinho, Edgar Costa, Pelágio e Amir são alguns dos nomes do plantel maritimista que se juntaram à causa 'Um Natal especial', organizada pelo adepto do clube da Liga NOS.

"São iniciativas como esta, que fazem a diferença, ainda mais neste ano tão difícil, à conta da pandemia de covid-19, onde diversas famílias têm necessidades", contou à Lusa o avançado brasileiro Rodrigo Pinho, que enalteceu o "gesto bonito" e defendeu que o mundo seria melhor com mais "atitudes" deste género.

O melhor marcador do emblema madeirense doou a camisola com que jogou na derrota (2-1) caseira de segunda-feira com o Benfica, na qual apontou o nono golo em outros tantos jogos esta época.

Rafael Nóbrega, de 22 anos, é um apoiante fervoroso do Marítimo e até já foi distinguido com o prémio de jovem adepto do ano na gala do clube insular em 2018.

"Tinha muitas camisolas de jogadores de futebol sem lhes dar qualquer uso e, então, resolvi vender para angariar algum dinheiro para quem realmente precisava", contou.

O jovem adepto 'verde rubro' realizou a primeira iniciativa de cariz solidário em abril, com o objetivo de ajudar as famílias que ficaram "desamparadas" como consequência da pandemia de Covid-19.

Acabou por conseguir oferecer 17 cabazes, com os 230 euros arrecadados, valor que espera, agora, superar devido ao maior número de camisolas e outros artigos desportivos oferecidos pelos atletas.

"Fiquei muito feliz por poder ajudar algumas famílias e perceber que este projeto tinha realmente pernas para andar", salientou, ao explicar que já pensava repetir a boa ação na época natalícia.

Os leilões acontecem todos os dias na página 'Um Natal especial' nas redes sociais Facebook e Instagram, com a primeira licitação a acontecer às 13:00 e a segunda às 19:00, com o valor base de 20 euros.

A iniciativa conta também com o apoio de jogadores que passaram pelo Marítimo como Bebeto (Tondela), Maurício (Portimonense), João Gamboa (Estoril), Everton Nascimento (Al-Adalh, da Arábia Saudita), Fábio Pacheco (Moreirense), entre outros, a quem Rafael Nóbrega agradeceu e ainda prometeu "estender a causa a outros clubes" no Natal de 2021.

"Fico feliz por ele (Rafael Nóbrega) se ter lembrado de mim para apoiar esta causa. Sei que ele vai conseguir alcançar o objetivo de ajudar muita gente", destacou à Lusa o defesa tondelense Bebeto, que representou as cores do Marítimo entre 2017 e 2020 e não esconde o enorme carinho que sente pela Madeira, ilha que apelidou de "paraíso", graças à maneira como foi "bem recebido" e por ter conseguido realizar o "sonho de criança".