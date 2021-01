Marítimo empresta Marcelinho ao Vizela

O Marítimo cedeu o extremo Marcelinho ao Vizela, a título de empréstimo até ao final da época, confirmou esta sexta-feira à Lusa o presidente do clube madeirense.

O brasileiro, de 24 anos, que tem ainda dois anos de contrato por cumprir, chegou aos verde-rubros na temporada 2019/20, tendo disputado na época de estreia com o emblema madeirense 18 jogos e apontado um golo.

Marcelinho deixou de ser aposta de José Gomes, atual técnico dos espanhóis do Almería, em janeiro de 2020, tendo sido emprestado aos brasileiros do Londrina, clube que representava quando assinou pelos 'leões do Almirante Reis'.

De regresso ao Marítimo no início da presente temporada, também não integrou os planos do técnico Lito Vidigal e acabou por integrar a equipa de sub-23.

Já sob o comando de Milton Mendes, sucessor de Lito Vidigal no comando técnico maritimista, o atleta natural de Cascavel ainda mereceu uma chamada ao plantel principal dos madeirenses, tendo defrontado o Belenenses SAD, na vitória caseira dos madeirenses, por 1-0.