Milton Mendes gere plantel

Setenta e duas horas depois do jogo com o Sporting, o Marítimo enfrenta o Santa Clara nos Barreiros. O técnico Milton Mendes vai gerir o plantel e pode lançar de início os reforços Soderstrom e Karo, além do regressado Zainadine. Edgar Costa volta às opções, após castigo, mantendo-se lesionado Rodrigo Pinho. Já o Santa Clara entra em campo para prolongar o melhor ciclo da época (sete pontos em três jornadas), fase distinta do adversário. "É difícil sair de ciclos negativos, mas conhecemos a valia do Marítimo, que vai provocar dificuldades", afirmou Daniel Ramos.