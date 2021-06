Andreas Karo deixa Marítimo e ruma ao Chipre com o objetivo de ser campeão

O futebolista Andreas Karo que chegou no mercado de janeiro ao Marítimo, assinou pelo APOEL, do Chipre, após rescisão por mútuo acordo com o clube insular, confirmou à Lusa o defesa-central.

"Ser campeão é o objetivo para esta temporada. O APOEL tem sempre como objetivo vencer o campeonato", sublinhou o cipriota de 24 anos, que ainda tinha mais dois anos de contrato com os 'verde rubros'

O jogador ingressou no Marítimo em janeiro, uma "nova experiência num lugar com uma língua diferente", mas com um "campeonato muito forte e competitivo".

Andreas Karo representou as cores dos 'leões do Almirante Reis' em nove partidas oficiais, mas assume que a equipa estava "sob grande pressão" devido aos resultados que os obrigaram a lutar pela manutenção até escassas jornadas do fim do campeonato.

O jogador que atua no setor mais recuado do campo assinou por três temporadas com o APOEL.