Ali Alipour promete golos na chegada ao Marítimo

Depois de dois meses a aguardar pelo visto para viajar com a família para a Madeira, o avançado Ali Alipour chegou, realizou exames médicos e assinou pelo Marítimo para as próximas duas épocas. O internacional iraniano, ex-Persepolis, espera ser útil aos madeirenses, conforme realçou em entrevista ao canal do clube.

“Fico feliz por esta oportunidade e estou muito entusiasmado. É uma nova experiência para mim. Quero ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos e espero marcar golos”, declarou Alipour, de 24 anos, que foi duas vezes campeão do seu país e uma vez melhor marcador do campeonato, então com 24 golos apontados. Entretanto, os reajustes no plantel às ordens de Lito Vidigal não devem ficar por aqui, faltando resolver a cedência de Bambock.