Alipour chegou e assinou por duas épocas

Como estava previsto, o avançado Ali Alipour, internacional iraniano de 24 anos, assinou esta segunda-feira um contrato válido por duas épocas com o Marítimo.





O jogador aterrou na Madeira bem cedo, colocou o preto no branco e à tarde realizou os habituais exames médicos.A oficialização do reforço e as primeiras declarações deverão acontecer durante a tarde.