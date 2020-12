Alipour e Correa estão em dúvida para o Rio Ave

Ali Alipour e Jorge Correa estão em dúvida para o jogo de amanhã com o Rio Ave. O avançado iraniano saiu lesionado do encontro da Taça de Portugal com o Salgueiros, devido a um problema muscular, e ontem cumpriu apenas uma parte do treino no regresso da equipa ao trabalho após a pausa de Natal. Já o argentino fez tratamento e treino específico, devido a uma contusão torácica. Edgar Costa está operacional e vai a jogo.

O técnico do Marítimo, Milton Mendes, poderá voltar a apostar na titularidade de Jean Irmer no meio-campo – relativamente ao último jogo da Liga NOS, com o Belenenses SAD – e não está excluída a convocatória do jovem avançado Jefferson, melhor marcador da primeira fase da Liga Revelação, com dez golos. A equipa viaja esta manhã para o Porto e treina à tarde em Sandim.