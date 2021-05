Alipour e Rúben Macedo no onze do Marítimo em Alvalade

Julio Velázquez deve apresentar em Alvalade o melhor onze do Marítimo, procurando assim fechar a Liga em busca da melhor pontuação possível. As exceções são Joel (melhor marcador com 9 golos, a par de Rodrigo Pinho) e Correa, que vão cumprir castigo, sendo provavelmente substituídos pelo avançado iraniano Ali Alipour e pelo extremo Rúben Macedo.





O último treino antes da viagem realizou-se nos Barreiros. Entretanto, o avançado Sassá foi operado ao joelho no Brasil.