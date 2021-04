Alipour marca aos sub-23 do Marítimo

Ali Alipour ainda não festejou qualquer golo em jogos oficiais pelo Marítimo mas ontem, num jogo-treino frente à equipa sub-23 – que serviu de ensaio para a deslocação à Luz –, fez o segundo remate certeiro no triunfo por 2-1 (Karo marcou o outro golo). O avançado iraniano, de 25 anos, já tinha marcado à equipa B, noutro jogo-treino realizado durante esta paragem competitiva, e a verdade é que, face ao castigo de Rodrigo Pinho, poderá mesmo ser titular frente ao Benfica.

Neste jogo, o técnico Julio Velázquez ainda não pôde utilizar Sassá e Söderström, que ficaram no complexo do clube, em Santo António, a fazer trabalho específico. Correa também não participou no jogo-treino mas está apto para a Luz. O plantel volta hoje aos treinos, às 10 horas.