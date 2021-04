Alipour mostra mira afinada

Ali Alipour demorou algum tempo para fazer o seu primeiro golo pelo Marítimo, mas tomou-lhe o gosto. O avançado, de 25 anos, surge agora mais adaptado a uma realidade bem diferente e, depois de marcar o golo da vitória sobre o Farense, repetiu a proeza no Bessa, onde os verde-rubros ganharam pelo 3º ano consecutivo. Este internacional iraniano foi, recorde-se, melhor marcador do campeonato do seu país em 2017/18 pelo Persepolis. Entretanto, Julio Velázquez continua sem contar com Milson (Covid-19), Sassá (no Brasil) e Pinho. Beltrame ganha ritmo.