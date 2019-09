Alunos do Colégio convivem com a equipa do Marítimo

Um grupo de alunos do Colégio do Marítimo assinalou, esta terça-feira, o início do novo ano letivo com um convívio junto da equipa principal, que prepara o jogo de domingo com o Belenenses. Os jovens assistiram à parte final do treino, no complexo de Santo António, recebendo depois a ordem do técnico Nuno Manta para entrar em campo, onde receberam autógrafos e tiraram fotografias com o plantel.





"Voltámos a inovar, trazendo os jovens do colégio para uma interação com a equipa profissional. Continuamos a trabalhar para que este seja um colégio de excelência, que continue a ter lista de espera para entrar e continue a fazer a diferença na educação. O nosso slogan "futuro com talento" começa aqui", salientou na oportunidade o presidente do Marítimo, Carlos Pereira.