Amir afinal vai à Taça da Ásia

Afinal, o guarda-redes do Marítimo, Amir, foi mesmo convocado por Carlos Queiroz para participar na Taça da Ásia, que se realiza nos Emirados Árabes Unidos entre 5 de janeiro e 1 de fevereiro. A "Fox Sports Asia" tinha anunciado uma lista com 21 nomes e 3 guarda-redes onde não constava o nome de Amir, conforme Record noticiou, mas o Marítimo recebeu esta quarta-feira o fax da federação iraniana a dar conta da chamada do jogador.Amir viaja assim após a partida de sábado com o Tondela, juntando-se à comitiva que vai estagiar no Qatar a partir do dia 24 de dezembro.