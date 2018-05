Amir Abedzadeh, titular da baliza do Marítimo, foi convocado por Carlos Queiroz para representar a seleção do Irão. Será a primeira vez que a formação insular terá um jogador numa fase final de uma grande competição de seleções.Aos 25 anos, Amir cumpriu a segunda temporada no Marítimo, depois de ter representado London Tigers (Inglaterra), Los Angeles Blues (EUA), Persepolis (Irão), Rah Ahan (Irão) e Barreirense. O guarda-redes, galardoado na gala do Marítimo como o melhor guarda-redes do clube, somou, até ao momento, uma internacionalização pelo Irão.

Autor: Pedro Ponte