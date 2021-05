Amir e Zainadine em dúvida

Amir e Zainadine falharam o treino de ontem do Marítimo e realizaram apenas tratamento aos respetivos problemas físicos. A poucas horas do encontro com o Gil Vicente, o guarda-redes iraniano e o defesa-central moçambicano estão, assim, em dúvida, e o dia de hoje é decisivo para se perceber a condição de ambos – a equipa realiza a última sessão na Ribeira Brava. De baixa continuam Rodrigo Pinho e Sassá, este autorizado a viajar para o Brasil.

Entretanto, Pelágio recebeu de um dos patrocinadores do clube o troféu de homem do jogo na última jornada, contra o Sp. Braga, e mostrou-se motivado. “É gratificante receber este prémio e agradeço a toda a equipa. Quanto a objetivos, a vitória é o que mais nos importa e estamos todos juntos para lutar pelos três pontos”, assinalou.