Amir: «Há mais oito para ganhar»

Mais uma boa exibição de Amir fez com que o Marítimo não sofresse golos e foi determinante para a vitória. Por isso, o guardião levou o prémio de Homem do Jogo para casa, mas está focado já no que está por vir. "Lutámos muito esta semana, trabalhámos bem e, a partir de agora, queremos ganhar todos os jogos. Este já está, mas há mais oito finais pela frente", começou por dizer na ‘flash interview’, acrescentando: "O Marítimo é um clube com grande prestígio e vamos continuar a lutar por ele."

Por sua vez, Lucca considera que, "a haver um vencedor, tinha de ser o Farense": "Fomos mais organizados, dominámos o jogo, criámos mais, mas não marcámos. O futebol tem destas coisas, nem sempre ganha a melhor equipa. Era o jogo da vida deles, tal como da nossa, mas ainda há muitos pontos em jogo."