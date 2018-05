O guarda-redes do Marítimo, Amir Abedzadeh, mostrou-se orgulhoso pela chamada de Carlos Queiroz para representar o Irão no Mundial 2018.

"É uma honra ser o primeiro jogador do Marítimo a estar presente num Campeonato do Mundo. Quero agradecer a todos, desde técnicos a colegas de equipa, a todo o staff e aos adeptos pelo apoio que sempre me deram. E um muito obrigado ao presidente (Carlos Pereira)", assinalou o iraniano de 25 anos.

Concretizado o sonho, Amir espera não desiludir. "Vou tentar corresponder à confiança do treinador e dar o meu melhor, para transmitir uma imagem positiva do Marítimo", comentou. Recorde-se que Amir substituiu Charles na baliza do Marítimo na reta final do campeonato, realizando 8 jogos e sofrendo 9 golos. Antes fizera ainda 3 jogos na Taça de Portugal e 4 na Taça da Liga.

Autor: Gonçalo Vasconcelos