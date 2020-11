Amir, Zainadine e Milson: trio representa seleções

Depois de somar o quarto jogo consecutivo sem ganhar – desde que surpreendeu o FC Porto no Dragão, na primeira vitória de sempre para a Liga NOS – o Marítimo regressou ontem à Madeira e só retoma a preparação amanhã à tarde, em Santo António. Lito Vidigal não vai poder contar nos próximos dias com três internacionais, que vão representar as respetivas seleções: o guarda-redes Amir (Irão), o central Zainadine (Moçambique) e o extremo Milson (Angola). Também Bonera, defesa da equipa B, foi mais uma vez chamado para jogar por Moçambique.

Depois da paragem da Liga NOS, os verde-rubros vão preparar a ida a Penafiel, para a Taça de Portugal, que antecede a receção ao Benfica para o campeonato. Não há lesionados nem castigados.