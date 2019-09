Anacoura: «Entrega total a projeto ambicioso»

Joyce Anacoura é a partir de hoje, segunda-feira, jogador do Marítimo e não esconde que esta é uma grande oportunidade para si.





"Estou muito feliz por estar no Marítimo, quero dar o meu máximo dia após dia para ajudar a equipa, e, sobretudo, fazer com o clube alcance os objetivos traçados para a temporada. Os adeptos deste grande clube podem contar com empenho, dedicação e trabalho árduo todos os dias. Chego cheio de vontade e uma entrega total ao projecto ambicioso do Marítimo", salientou o guarda-redes italiano de 25 anos, que nas últimas épocas defendeu o Cova da Piedade e já conheceu as instalações do seu novo clube.Anacoura vai competir com Charles e Amir pela baliza dos verde-rubros, ele que curiosamente esteve em destaque há duas épocas, nos Barreiros, quando ajudou o Cova da Piedade a eliminar o Marítimo da Taça de Portugal no desempate por penáltis.