Anacoura: «Nem quero imaginar o regresso dos árbitros caso haja uma arbitragem questionável»

Vinculado ao Marítimo desde o início da temporada, o guarda-redes italiano Francesco Anacoura falou esta sexta-feira à imprensa do seu país do regresso do futebol a Portugal, numa conversa na qual passou em revista a postura insular para poder jogar na Madeira, mas também a polémica questão das viagens dos árbitros junto das equipas que forem jogar ao Funchal.

"Os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting encontraram-se há duas semanas com a Liga para decidir o destino do campeonato. Ficou na altura estabelecido limitar as viagens, o que faria com que tivessemos sempre de jogar fora de casa, no continente. O nosso presidente protestou e chamou-os de 'traidores'. Ao levantar a sua voz acabou por ter o que queria", lembrou Anacoura, que em seguida abordou a questão das viagens à Madeira: "As equipas vão chegar em voos charter nos quais também viajarão os árbitros. Uma viagem única... Nem quero imaginar o regresso dos árbitros em caso de uma arbitragem questionável...", declarou.Por fim, o guardião italiano, de 25 anos, olhou para a situação no seu país natal. "Costumo pensar várias vezes nos meus pais que estão em Milão. Fiquei aqui preso, sem ninguém. Se algo tivesse acontecido com eles eu estaria aqui sem poder fazer nada... Estamos numa situação complicada. É difícil pensar em voltar a jogar nesta fase", assumiu.