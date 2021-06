Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Vidigal e Henrique reforçam ataque do Marítimo Português foi revelação no Estoril na última época. Brasileiro estava no CSKA, da Bulgária





Carlos Pereira em Lisboa para contratar Vidigal

• Foto: DR Record