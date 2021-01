Andreas Karo promete "dar o máximo" pelo Marítimo

O Marítimo oficializou este sábado a contratação do defesa cipriota, Andreas Karo, de 24 anos. Pode jogar como defesa-central ou lateral-direito e vem reforçar o leque de opções de Milton Mendes.





"Estou feliz por fazer parte da família do Marítimo, um clube muito conhecido no meu país. Quero dar o meu máximo pela equipa", salientou à Marítimo TV o jogador, que foi internacional 7 vezes pelo Chipre e jogava nos italianos do Salernitana (Série B), emprestado pela Lazio.Karo, de 1,90 metros, falou ainda sobre as suas caraterísticas. "Sou um jogador muito físico e que dá sempre cem por cento quando entra em campo", assinalou o segundo reforço dos madeirenses, depois do avançado brasileiro Sassá.