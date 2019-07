Arestas para Nuno Manta limar

No rescaldo da vitória sobre o Las Palmas, em jogo de apresentação aos sócios, Nuno Manta reconheceu que ainda há trabalho a fazer antes do arranque oficial do Marítimo.





"Estou satisfeito com aquilo que a equipa tem produzido, mas sabemos que ainda há muitas coisas para melhorar, principalmente na primeira fase de construção e na maneira como podemos sair para o ataque. Mas isso faz-se no dia a dia, com trabalho", assumiu o treinador, de 41 anos, notando, todavia, que "trabalhar sobre vitórias é sempre um elemento motivador".Os verde-rubros começam hoje a preparar a estreia na Allianz Cup e o departamento médico vai reavaliar a condição de Bebeto e Marcelinho, únicos jogadores que não atuaram no sábado, e de Rodrigo Pinho, que saiu tocado durante a segunda parte.