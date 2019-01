Assembleia Geral da SAD marcada para 22 de fevereiro

O Marítimo da Madeira Futebol SAD vai realizar uma Assembleia Geral (AG) no dia 22 de fevereiro, com dois pontos em questão, anunciou esta quinta-feira o clube insular, em comunicado, no seu sítio oficial na Internet.Na convocatória, assinada pelo presidente da AG, Luís Miguel Sousa, os acionistas da SAD do clube foram convidados para eleger os membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2019/22 e ainda discutir "outros assuntos de caráter genérico de relevante interesse para a sociedade".A Assembleia Geral está marcada para 22 de fevereiro, pelas 18:30, no complexo desportivo do clube, em Santo António.