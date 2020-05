Autoridade de saúde vistoriou Barreiros

O Estádio do Marítimo, nos Barreiros, recebeu esta terça-feira à tarde a visita de uma delegação do IASaúde, autoridade de saúde da Madeira. Presente na vistoria esteve o delegado de saúde do Funchal, Maurício Melim, cujo parecer será enviado para a Direção-Geral de Saúde.

Recorde-se que os Barreiros são um dos estádios de nível 1 aprovados pela Liga e que hoje receberam a visita das autoridades de saúde por todo o país.