Autoridades de saúde da Madeira prontificam-se para vistoriar Estádio do Marítimo

O Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, garantiu este domingo que o governo madeirense está preparado para vistoriar o Estádio do Marítimo, nos Barreiros, para verificar se cumpre com os requisitos da DGS para os jogos da 1.ª Liga.





"Temos acompanhado com muita atenção essa situação do futebol, nomeadamente a 1.ª Liga. O IASaúde [ndr: autoridade de saúde da Madeira], em articulação com a Direcção Geral da Saúde, vai verificar que tipo de vistoria será necessário ao Estádio do Marítimo. Ainda não se sabe o número de estádios e quais serão escolhidos para as últimas jornadas, mas se os Barreiros estiverem no lote isso não será obstáculo", assinalou o governante e médico, garantindo que "o IASaúde irá fazer uma vistoria, cumprindo com todos os requisitos, tendo em conta as recomendações da DGS".