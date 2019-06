Avançado do Marítimo fora da CAN devido a risco de morte súbita

Joel Tagueu abandonou a CAN devido a um problema cardíaco e tem a carreira em risco. Segundo um comunicado emitido pela Federação Camaronesa de Futebol, o avançado do Marítimo, de 25 anos, corre o risco de morte súbita em pleno relvado se continuar a competir."O médico da equipa, o dr. William Ngatchou, uma anomalia na implantação de uma artéria coronária. A suspeita foi levantada no Qatar e confirmada já no Egito, não havendo risco-zero no risco de morte súbita sobre o terreno do jogo", pode ler-se na nota publicada pela Federação daquele país.Os responsáveis federativos revelam ainda que o balneário ficou devastado com a notícia, isto na véspera da seleção camaronesa estrear-se na CAN frente à Guiné-Bissau.Joel Tagueu esteve emprestado ao Marítimo pelo Cruzeiro durante as duas últimas temporadas, sendo que essa cedência termina agora no final de junho, regressando ao Brasil. A continuidade na Madeira era quase impossível, mas o foco de Joel agora passa por saber a extensão do problema e depois definir o futuro.