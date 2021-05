Bambock deve entrar no onze do Marítimo

Face aos castigos de René Santos e Jean Irmer, tudo indica que Julio Velázquez vai compor o meio-campo com Franck Bambock em Paços de Ferreira. Lesionado continua Rodrigo Pinho, ao passo que Sassá mantém-se no Brasil. No treino de ontem, Charles sofreu um traumatismo num pé, mas hoje já deve estar operacional. A equipa treina esta tarde na Ribeira Brava.