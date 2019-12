Bambock operacional

O médio franco-camaronês Bambock voltou a treinar-se sem limitações, pelo que deverá entrar nas contas para o jogo com o Rio Ave, se José Gomes assim o entender. O treinador do Marítimo também já conta com Zainadine, faltando apenas Daizen Maeda, que volta amanhã da seleção japonesa. A equipa treina hoje em Machico, à porta fechada.