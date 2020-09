Bambock sai para a Turquia e abre vaga no plantel do Marítimo

Franck Bambock vai deixar o Marítimo, pois foi acordada a cedência a um clube turco por um ano. O médio franco-camaronês, de 25 anos, não entra nos planos de Lito Vidigal, que pretende outro médio para compor o leque de opções. Essa é a única vaga que faltará preencher, pois o Marítimo tem praticamente assegurados o lateral-direito brasileiro Cláudio Winck, que rescindiu com o Vasco da Gama e vai assinar por 3 temporadas; e o avançado iraniano Ali Alipour, ex-Persepolis, que tem acordo por 2 épocas e aguarda pelo visto para viajar para Portugal. A SAD liderada por Carlos Pereira aposta forte esta época, para evitar o sofrimento das últimas duas.

Entretanto, os verde-rubros, que defrontam hoje em Lousada o Boavista, devem realizar no dia 11 um jogo particular em Inglaterra antes do arranque da Liga.