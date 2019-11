Bambock volta na preparação para o Benfica

José Gomes começa a ter o plantel quase completo à sua disposição. Bambock, que esteve ao serviço dos Camarões, já treinou sob as ordens do treinador do Marítimo, numa sessão que decorreu com muita chuva. Desta forma, o técnico já pode preparar a visita à Luz quase em pleno, embora Correa ainda não esteja a 100 por cento, fazendo treino condicionado, mas na próxima semana já estará a trabalhar sem limitações. Pelágio também é opção pois já está recuperado de uma gripe. A única baixa certa no duelo com o Benfica é Zainadine, que continua em tratamento a uma lesão na coxa direita.

A preparação da formação madeirense prossegue hoje, na Camacha, com José Gomes a afinar a estratégia que quer implementar para um embate que se antevê complicado. As últimas visitas ao reduto dos encarnados resultaram em três derrotas bem expressivas: 3-0, 5-0 e 6-0.