Barrera mantém a forma

Leandro Barrera estava cedido pelo Marítimo ao Mafra até ao final da época, mas, face ao evoluir da pandemia, resolveu voltar à Madeira, onde permaneceu a família. O esquerdino procura manter a forma e ocupar a cabeça durante a quarentena. "Os dias são longos e às vezes fico aborrecido. Mas exercito-me e tenho cuidado com a alimentação para ficar fisicamente bem. Além disso, ligo para a minha família em San Juan – estou preocupado com eles, em especial com o meu pai –, vejo informações no computador e também acompanho os meus dois filhos nas tarefas escolares que lhes foram atribuídas", contou Barrera ao ‘Diario El Zonda’.

Com contrato com o Marítimo até 2021, o extremo, de 29 anos, procura resguardar-se nesta fase. "Só saio para comida e farmácia. O necessário e nada mais", assinalou.