Bebeto diz que tendência é crescer

Com a chegada de José Gomes ao comando do Marítimo, o lateral-direito Bebeto recuperou o lugar que já fora seu, face à aposta do técnico em utilizar Nanú em posições mais adiantadas. E não esconde a felicidade por voltar a jogar com regularidade.

"Agradeço a confiança de todos, e principalmente à equipa técnica, que vem fazendo um grande trabalho com o grupo, e aos adeptos pela força que nos dão em todos os momentos. Agora vou lutar para continuar a melhorar o meu rendimento nas próximas partidas", destacou Bebeto, de 29 anos, citado pela sua assessoria de imprensa.

Encerrado o capítulo 2019, o jogador espera que o novo ano seja bem melhor para o emblema que defende. A começar já pela visita a Vila do Conde, no dia 5 de janeiro. "O tempo que teremos até ao próximo jogo, diante do Rio Ave, será muito importante. Vamos trabalhar muito neste período sem jogos, para que a equipe cresça de produção. A tendência é crescermos ainda mais", acredita Bebeto.

Os verde-rubros gozam de umas miniférias de Natal, voltando sexta-feira ao trabalho. Só nessa altura haverá mais certezas sobre os esperados ajustamentos no plantel, quer no que toca a entradas quer a saídas.