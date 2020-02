Bebeto pede máxima concentração em Tondela

Depois do desaire caseiro averbado frente ao "lanterna vermelha", o Aves, o brasileiro Bebeto está confiante que o Marítimo pode regressar às vitórias na visita ao Tondela. "Vamos ter um jogo muito difícil diante do Tondela, que é uma excelente equipa. É sempre complicado pontuar em sua casa. Temos de estar com a máxima atenção e disputar os 90 minutos com muita intensidade de forma a obtermos um grande resultado, " disse o lateral à sua assessoria de comunicação.





Para o pupilo de José Gomes que vem sendo titular e efetuando boas exibições, foi pena a derrota frente ao conjunto avense liderado pelo ex: técnico, Nuno Manta. "Estávamos a realizar uma boa sequência de jogos até às duas últimas derrotas na Liga. Mesmo perdendo fizemos boas exibições. O plantel está motivado para trabalhar duro e manter um ritmo forte, de forma a voltar aos triunfos, conseguindo fazer uma boa sequência de partidas e de vitórias, para continuar a subir na tabela classificativa", finalizou.O médio Vukovic continua lesionado e sem treinar junto dos seus companheiros, estando a aguardar o resultado do exame médico que fez, face a um traumatismo no joelho direito. Bambock já trabalhou sem qualquer limitação e deve mesmo ser opção para o onze, substituindo o lesionado Vukovic. Amanhã, treino às 10 horas, no complexo desportivo verde-rubro, em Santo António.