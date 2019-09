Bebeto: «Precisamos de manter este ritmo forte»

Bebeto voltou a jogar na equipa principal do Marítimo, entrando aos 75 minutos, na partida frente ao Paços de Ferreira e que terminou com a primeira vitória dos madeirenses na Liga NOS. O brasileiro esteve lesionado e ganhou rodagem na equipa sub-23 conseguindo também contribuir para um triunfo desta jovem equipa verde-rubra na receção ao Aves. Agora, espera por uma oportunidade de reconquistar a titularidade no lado direito da defesa. E à sua assessoria de imprensa, começou por relembrar a conquista da primeira vitória: "Para a nossa equipa essa vitória teve uma importância grande. Estávamos fazendo bons jogos. Precisamos manter esse ritmo forte agora para evoluirmos e crescermos de produção na época. O plantel tem-se dedicado muito para que este ano seja bom para o Marítimo e adeptos".





Depois, assumiu a sua felicidade por merecer a confiança do técnico Nuno Manta. "Voltar a jogar foi muito bom. Estou muito feliz por ter retornado com uma vitória. Estou vivendo uma expectativa muito boa para esta época. Espero crescer de produção com a equipe para fazermos um ano de óptimos resultados para o Marítimo. Esse é o objetivo de todos".A paragem na Liga face aos compromissos da seleção nacional, é favorável aos madeirenses. Bebeto explica porquê: "Vamos ter algum tempo até a partida contra o Belenenses. Precisamos aproveitar ao máximo esses dias para nos preparar bem, visando conseguir um triunfo sobre eles. Dessa forma alcançar mais uma vitória dando sequência à alcançada frente ao Paços de Ferreira".