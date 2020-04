Bebeto: «Trabalhar bem vai fazer a diferença»

A paragem das competições obriga os jogadores a trabalhar em casa, mas nem por isso perdem o foco. Bebeto é um dos que levam este treino caseiro com profissionalismo. "Apesar de estarmos em casa tenho trabalhado muito a parte física. Não deixei de treinar e intensificar essa condição em momento algum. Isso vai ser importante para quando o campeonato voltar. Precisamos de trabalhar e de nos mantermos bem fisicamente e estou certo de que isso fará a diferença no regresso à atividade", salientou o lateral-direito brasileiro, em declarações à assessoria de imprensa.

Estar em casa com dois filhos pequenos é desafiante, mas é, também, uma oportunidade para desfrutar. "Temos uma vida muito apressada no dia a dia, com treinos e jogos, pelo que este é, também, um momento para estar com a família. Estou a tentar aproveitar esse tempo para estar com eles", observou.

Contrato

Bebeto, de 30 anos, é um dos vários futebolistas do Marítimo que terminam contrato no final desta temporada e, mais uma vez, voltou a manifestar a vontade de continuar na Madeira. "Ainda não tivemos nenhuma conversa nos últimos dias em relação à renovação, mas claro que se todas as partes se entenderem no futuro tenho total interesse em permanecer. O Marítimo é um clube grande e pelo qual tenho muito carinho. Vamos esperar os próximos meses para definirmos tudo", finalizou o jogador, que recuperou a titularidade com José Gomes.