Continuar a ler

Daniel Ramos, após ter sido eleito treinador da época, fez um balanço da temporada, destacando o plantel com que trabalhou, sob a base da união."Estamos felizes por mais uma época que passou e que foi mais uma época ganha, com o sentimento de que tudo valeu a pena. Tivemos momentos bons, outros muito difíceis. O treinador representa e defendia equipa e mando um abraço aos jogadores, que merecem", referiu.A meta do quinto lugar na Liga NOS, que pode dar acesso às competições europeias, não foi atingida, mas o técnico salientou que a equipa "deu o máximo" e que, por isso, está de "consciência tranquila" e acabou deixando uma mensagem um dia antes de rumar para férias."É altura de descansar e de refletir e, independentemente do que se passe, e o presidente sabe disto, eu serei sempre um maritimista", concluiu.O presidente, Carlos Pereira, falou pouco tempo depois, em que mencionou o património que o Marítimo construiu nos seus quase 108 anos de existência, antes de deixar uma palavra de apreço ao trabalho feito na última temporada, com ênfase para a nona participação nas competições europeias."Foi uma boa época, com bons atletas e um belo desempenho da equipa técnica. O trabalho não se faz só com paixão, mas também com razão", disse.O presidente do Governo regional madeirense, Miguel Albuquerque, também discursou, dando os parabéns pelas conquistas do Marítimo no passado, mas olhando também para o futuro, considerando que os 'verde-rubros' estão na "vanguarda da formação" e deixou uma promessa."Nunca tive complexos. Nós apoiamos, através de um plano, o desporto regional e vamos continuar a apoiar", salientou.Nota de destaque ainda para a presença do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, na Gala do Marítimo.