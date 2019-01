Briguel exalta valor do plantel

O ciclo de três vitórias consecutivas catapultou, finalmente, o Marítimo para longe da zona perigosa da tabela classificativa e ainda antes da chegada dos reforços de inverno, o que não surpreende o diretor desportivo Briguel. "Sempre dissemos que a equipa tinha qualidade. Jogadores como Joel ou Correa fizeram uma boa época no ano passado e, este ano, não estavam a ser tão fortes, mas a qualidade estava lá e nunca duvidámos dela. E sempre tivemos o feedback de outras equipas a elogiar o nosso plantel", assinalou o antigo capitão ao programa de rádio do clube, notando, todavia, que "os reforços vêm para melhorar a equipa, mesmo sabendo que podem demorar algum tempo a estar no seu melhor".

Um peso enorme

No interior do plantel existe também um grande alívio por a equipa ter sabido sair do sufoco. "Precisávamos de uma sequência como esta, pois tirou-nos um peso enorme das costas. O vento agora está a favor", salientou o central Lucas Áfrico à sua assessoria de imprensa. Já Fabrício, que está na reta final da sua recuperação, realçou o aumento dos níveis de confiança: "O clima é o melhor possível. A tendência agora é continuar a evoluir e alcançar novos triunfos", notou o médio.

Entretanto, Pelágio e Mamadou voltam a jogar hoje pela equipa de sub-23, na Liga Revelação; Marcão e Nikolaos, que não entram nas escolhas de Petit, continuam a aguardar por uma solução.