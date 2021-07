Bruno Xadas confirmado por três anos no Marítimo

O médio ofensivo Bruno Xadas vinculou-se esta quinta-feira aos madeirenses, assinando um contrato válido para os próximos três anos, ficando com uma cláusula de rescisão com um valor superior a quatro milhões de euros, após o acordo estabelecido entre os madeirenses e o Sp.Braga.





Xadas, de 23 anos, na última temporada esteve ao serviço dos belgas do Mouscron, onde disputou 25 jogos e marcou dois golos. Recorde-se que este futebolista já vestiu as cores maritimistas na época de 2019/20, tendo disputado 12 partidas e marcado um golo.Matheus Costa (ex: Vizela) marcou na segunda parte, o golo da vitória (2-1) do Marítimo, perante a formação B, no primeiro encontro de preparação do conjunto liderado por Julio Velázquez, disputado à porta-fechada no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. Aloísio Neto abriu o marcador para os "BB", mas o capitão Edgar Costa repôs a igualdade. Na segunda parte, fazendo várias alterações na equipa, Velázquez viu os seus pupilos chegarem à vitória, com um golo apontado por um dos sete reforços já conseguidos até ao momento.Léo Andrade, realizou os exames médicos e irá juntar-se amanhã ao grupo de trabalho, numa sessão matutina agendada para a Ribeira Brava, enquanto à tarde, novo apronto, no complexo desportivo maritimista, em Santo António.Sp. Braga B (dia 12) e Varzim (dia 15) serão os dois primeiros adversários no estágio de pré-temporada, que vai decorrer em Lousada, de 11 a 20 de julho, seguindo-se depois encontros com Vizela (dia18) e Paços de Ferreira (dia 20). Amir, que defendeu as balizas maritimistas, assinou pelos espanhóis do Ponferradina. Face a esta saída, o Marítimo deverá partir para a contratação de mais um guarda-redes, que se irá juntar à equipa no decorrer do estágio, em Lousada.