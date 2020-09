Caio Secco encantado com "grandeza e história" do Marítimo

O futebolista Caio Secco destacou a "grandeza e história" do Marítimo, nas suas primeiras palavras como reforço do clube insular, após se ter juntado ao restante plantel no estágio de pré-época em Lousada.

O guarda-redes, de 29 anos, que vestiu a camisola do Feirense nas últimas três temporadas, vai agora representar os madeirenses, sob as ordens de Lito Vidigal.

"O entusiasmo da minha parte foi muito grande desde o início, por saber da grandeza do clube e da sua história", salientou o atleta ítalo-brasileiro, em declarações à televisão do clube insular.

O ex-guardião dos 'fogaceiros' acredita que, com o desenrolar do campeonato, a equipa poderá traçar as suas metas.

"Pela grandeza do clube nós sabemos que são sempre objetivos importantes, mas, obviamente, vamos vendo jogo a jogo, vitória atrás de vitória, para pouco a pouco irmos traçando os objetivos", sublinhou o novo 'leão do Almirante Reis'.

Com a chegada de Caio Secco, que realiza hoje o primeiro treino como 'verde rubro', sobe para 27 o número de jogadores maritimistas em estágio no norte do país.

"Bate sempre uma ansiedade por treinar num lugar pela primeira vez, mas acredito que depois de uns minutos tudo sai naturalmente", frisou.

Caio Secco, Amir Abedzadeh, Charles e Pedro Mateus são as opções para a baliza do Marítimo na temporada, que arranca em 20 de setembro, às 20:00, diante do Santa Clara, nos Açores.