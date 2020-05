Capitão do Marítimo questiona recomeço da Liga: «Temos família, que é o mais importante»

O capitão do Marítimo, Edgar Costa, questionou nas redes sociais o recomeço da Liga, considerando que a saúde deve ser o mais importante. O jogador publicou uma notícia sobre um jogo de futebol entre amigos, no Funchal, que foi suspenso pela polícia e deixou uma reflexão no ar.

"E a nossa liga tem condições para recomeçar? E o estádio mais bonito de Portugal, que tem todas as condições para continuarmos a praticar o desporto rei? Sou jogador de futebol, mas antes de ser jogador de futebol sou um ser humano como todos. Cresci como cresci e tive a educação que tive. Hoje em dia sou pai, mas a educação que dou ao meu filho sempre foi e sempre será saúde, o resto é o resto. Temos família, que é o mais importante de tudo", assinalou Edgar Costa.