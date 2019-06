Capitão Edgar Costa continua por mais uma época no Marítimo

Nuno Manta conta desde esta terça-feira com mais um jogador no plantel do Marítimo. O capitão Edgar Costa chegou esta tarde a acordo com os verde-rubros para continuar a vestir a camisola dos madeirenses por mais uma temporada, naquela que será a sua sexta época com o leão da Almirante Reis.

No site do clube e na Marítimo TV, o capitão deu conta do seu agrado por continuar a servir o clube do seu coração, agradecendo a confiança depositada na sua pessoa. "O meu grande objetivo era continuar no Marítimo porque sinto-me em casa. É aqui que está a minha família e, por isso, estou muito feliz", começou por dizer o capitão, lançando o repto aos adeptos para estarem ao lado da equipa ao longo da temporada". E pediu aos adeptos apoio para a nova época: "Espero que os adeptos continuem do nosso lado porque tenho a certeza que todos juntos somos mais fortes".

Símbolo para o clube

O presidente Carlos Pereira também mostrou a sua satisfação por este acordo conseguido, pois Edgar Costa é símbolo para o clube e grupo de trabalho.

"Estamos muito contentes por oficializar esta renovação. Tendo em conta as suas origens, o Edgar Costa é um exemplo a seguir, sobretudo pelo percurso que trilhou. Espero dele a mesma entrega e dedicação que nos habituou e que seja uma mais-valia a passar a identidade do Marítimo a quem chega", disse o líder dos maritimistas.

Jean Cléber regressa ao CSA

O médio Jean Cléber, que tem ainda contrato como Marítimo por mais duas temporadas, está de regresso ao Brasil, para voltar a vestir a camisola do CSA, clube de Alagoas e que vai militar no escalão principal brasileiro. Aos 29 anos, este brasileiro vai ser um importante reforço para os homens de Maceió, depois de ter brilhado nos madeirenses, regressando a uma casa que o lançou para a sua aventura portuguesa na temporada de 2016/17.