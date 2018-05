Continuar a ler

Carlos Pereira disse estar "satisfeito" com todos os que trabalham no emblema madeirense, pois tentaram "dar o máximo", com vontade de vencer.A mês e meio da abertura do mercado de transferências, o dirigente lembrou que o "futebol é o momento" e deixou uma mensagem aos jogadores."A única pessoa no Marítimo que não é transferível é o presidente. Não sei se o Daniel [Ramos] vai contar com vocês todos, mas vai contar com a grande maioria de vocês com certeza", disse, destacando a preparação para a próxima temporada, que será "dura e de trabalho".A massa associativa não foi esquecida e Carlos Pereira agradeceu o apoio, apontando para uma bandeira maritimista a envolver a ilha da Madeira."A bandeira do Marítimo quase abrange toda a região. É 90% dos nossos simpatizantes, dos nossos sócios. É com eles que nós vivemos e é para eles que nós temos de lhes dar uma palavra de agradecimento por todo o empenho e dedicação e o apoio a cada jogo e a cada dia que faz o crescimento do Marítimo", endereçou, terminando o discurso com o desejo de "férias felizes" para os jogadores.