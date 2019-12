Carlos Pereira apoia recandidatura de Fernando Gomes à presidência da FPF

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, aplaudiu a recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol."Ao saber da recandidatura do dr. Fernando Gomes à presidência da FPF quero, antes de mais, endereçar o meu obrigado por essa disponibilidade e pelo trabalho efetuado estes anos. Resumiria o que penso em três frases: orgulho no trabalho que desenvolveu, reconhecimento do empenho que coloca hoje em dia na sua tarefa e uma confiança grande que os projetos que se desenham para o futuro serão concretizados. Apoio a sua candidatura de forma incondicional e creio que ela é uma excelente notícia para o futebol português em 2020 e nos anos que se seguirão", afirmou o dirigente.Benfica, Sporting e FC Porto também já manifestaram o seu apoio, assim como o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e José Mourinho.