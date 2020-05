Carlos Pereira: «Árbitros no avião dos adversários não é problema»

O presidente do Marítimo regozijou-se esta manhã por ter ganho a batalha de jogar os cinco jogos em casa nos Barreiros, numa infraestrutura que lhe valeu "10 anos de luta" até ser erigida, e revelou que não lhe traz qualquer problema o facto dos árbitros viajarem no avião dos adversários para a Madeira.





"Eu próprio falei com Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, e disse que estou completamente à vontade com isso. A personalidade dos árbitros não vai ser afetada pelo facto de viajarem com eles e pela proximidade com as equipas", salientou.