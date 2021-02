Carlos Pereira confia em Milton Mendes e defende Rúben Macedo

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, garantiu esta sexta-feira total confiança em Milton Mendes e na equipa verde-rubra para sair do último lugar da tabela da 1.ª Liga, manifestando ainda o seu apoio a Rúben Macedo, alvo de muitas críticas nas redes sociais pelo penálti cometido no último jogo com o FC Porto.





"Rúben Macedo foi alvo de uma grande injustiça pelo erro que cometeu. É um jovem que dá tudo pela equipa, um profissional irrepreensível. Foi apenas um acidente de percurso, uma infelicidade", observou o dirigente, antes de falar da equipa. "Estamos a viver uma época atípica. A certa altura perdemos duas referências como Zainadine, que esteve ausente na seleção e depois por doença, além do Rodrigo Pinho, que estava a ter um ano muito bom. Isso gerou alguma instabilidade. Mas considero que a equipa é boa e estabelecemos todos um compromisso bem vincado para sairmos desta posição", disse.Sobre Milton Mendes, a posição é clara: "Não é um voto de confiança. Falamos no dia a dia e somos avaliados dia a dia. Sabemos que os resultados é que mandam, mas temos confiança em sair desta posição. Estamos todos no mesmo barco e vamos remar todos para o mesmo lado", disse Carlos Pereira.