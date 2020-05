Carlos Pereira confirma jogos nos Barreiros e agradece a Albuquerque e Fernando Gomes

Carlos Pereira não esconde a satisfação por ter ganho a 'batalha' de jogar nos Barreiros os cinco jogos em casa que faltam ao Marítimo e faz questão de enaltecer o papel do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da FPF, Fernando Gomes, na resolução do assunto.





"Para que este desfecho fosse possível, foi muito importante o diálogo e a compreensão do presidente Miguel Albuquerque e do líder da Federação, Fernando Gomes. Estiveram sempre disponíveis para ouvir o Marítimo e prontificaram-se, desde o primeiro momento, em agilizar todo o processo", salientou, reforçando depois: "O Marítimo investiu bastante para ter uma infraestrutura de nível 1 que muito nos orgulha".