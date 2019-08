Carlos Pereira confirma processo a Amir

O presidente do Marítimo confirmou ontem que a SAD instaurou um processo disciplinar a Amir, conforme o nosso jornal avançou na última edição. O guardião iraniano continua a treinar com normalidade, mas deverá ser alvo de uma multa pelo incidente protagonizado com o técnico José Manuel Neves, no decorrer da semana passada. "Em todos os clubes há pequenas questões que são resolvidas internamente. É o que sucede neste caso, mas o Amir continua a trabalhar. Eu ficaria muito mais triste e mais preocupado se ele não reivindicasse um lugar para ele na equipa. É sinal de que está ligado ao projeto e quer continuar ligado e a prova que quer ser parte da solução, não do problema", assinalou Carlos Pereira. Todavia, o dirigente não deixou de frisar que os atos têm consequências. "Nas pequenas coisas, também há as pequenas penalizações, que acontecem a quem comete pequenos delitos", sublinhou Carlos Pereira.