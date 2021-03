Carlos Pereira contestado por claque do Marítimo após apresentação de Velázquez

Vários elementos da claque do Marítimo Fanatics contestaram o presidente Carlos Pereira pouco depois da conferência de apresentação de Julio Velázquez, esta quinta-feira. O líder insular mostrava ao novo treinador as instalações do clube quando elementos dessa claque apareceram, insurgindo-se e deixando algumas 'bocas' ao responsável máximo do clube.





Carlos Pereira há já algum tempo que vem sendo contestado por esta claque. Recorde-se que o Marítimo atravessa um período difícil, ocupando o último lugar da Liga NOS. Amanhã joga em casa do Nacional, no dérbi da Região.